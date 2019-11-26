В Днепре спасатели сняли с верхушки дерева ворону, которая запуталась в ветвях (фото)

Спасатели были вынуждены применить спецтехнику.

В Днепре сегодня спасатели областного управления ГСЧС на проспекте Героев в Соборном районе сняли с верхушки дерева ворону, которая запуталась в ветвях.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, на телефон «101» поступило сообщение от неравнодушных жителей, которые заметили птицу, которая билась между ветвями, пытаясь взлететь с дерева.

По вызову было направлено отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в области.

«Чтобы помочь птице спасатели были вынуждены применить специальную технику – автолестницу, т.к. без нее добраться наверх невозможно. Поднявшись, один из специалистов освободил пернатую из ловушки. Оказалось, что вокруг лапки вороны была намотана веревка, которой она и зацепилась за ветки», - говорится в сообщении.

К работам было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Ворона жива и здорова.