Умер прошедший Иловайский котел и Дебальцево воин "Азова" (фото)
20:41, 26 ноября 2019Происшествия
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У умершего остались жена и сын.
Боец умер после инсульта / azov.org.ua
В одной из больниц Мариуполя умер боец полка "Азов" Дмитрий Волонтирец (позывной "Волына").
40-летний мужчина умер в результате инсульта. Около недели он боролся за жизнь, сообщает пресс-служба "Азова".
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Волонтирец служил по контракту в миротворческих войсках в Ираке. В "Азов" пришел из батальона "Донбасс", пройдя Иловайский котел и Дебальцево.
Он был одним из основателей аэроразведки в полку. Последние годы занимал должность начальника секции разведки первого батальона полка.
В 2019 году Дмитрия наградили орденом "За мужество" 3-й степени. У умершего остались жена и сын.
Ранее в Харькове умер раненый на Донбассе командир 128-й бригады Евгений Коростелев.
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