В Харькове умер раненый на Донбассе командир 128-й бригады

Тяжелое ранение военный получил 12 ноября.

В Харькове умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев. Он проходил лечение в военно-медицинском клиническом центре Северного региона после ранения на Донбассе.

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Об этом сообщил представитель информационного агентства Министерства обороны Украины Дмитрий Чалый, передает Depo.Харьков.

"Сегодня ночью умер. Состояние его резко ухудшилось", – сказал Чалый. Он отметил, что сейчас устанавливается окончательная причина смерти.

"Сегодня, около 4:00 утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Об соединенных сил", - сообщили в Генштабе на странице в Facebook.

Напомним, 12 ноября командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады полковник Евгений Коростелев подорвался на мине.

В конце октября Коростылев возглавил 128-ю бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.