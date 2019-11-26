1,5 миллиона евро за мандат в Раде: появились фото и видео задержания злоумышленников

Злоумышленники обещали женщине «проходное место» после того, как тот или иной депутат действующей каденции сложит мандат.

Разоблачены сотрудниками СБУ мошенники предлагали жители Полтавщины место в «Слуге народа» за 1,5 миллиона евро.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Бизнес-вумен из областного центра злоумышленники обещали «проходное место» после того, как тот или иной депутат действующей каденции сложит мандат.

«Правоохранители задержали двух фигурантов дела во время получения первой части материального вознаграждения размером 750 тысяч евро. Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст.15, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, лиц, которые обманом пытались завладеть 1,5 миллионами евро за содействие в назначении на политическую должность, задержали сегодня в Киеве.