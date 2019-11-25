цей матеріал доступний українською

Покушение на адвоката в Харькове: полиция нашла иномарку, на которой скрылись преступники (фото)

15:50, 25 ноября 2019
Происшествия
108 0
Предварительно, на этой иномарке скрылись преступники / фото: пресс-служба полиции

В Харькове полицейские обнаружили автомобиль, на котором, вероятно, скрылись причастные к взрыву Toyota Camry на ул. Чайковского сегодня утром.

Читайте такжеВзрыв автомобиля в Харькове: в области введена операция "Перехват"

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации на улице Пушкинской.

«Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты», - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, продолжается.

Фото: пресс-служба полиции

По информации местных СМИ, владельцем пострадавшей от взрыва иномарки оказался харьковский адвокат Андрей Гагун.

По его словам, взрывное устройство было установлено под машиной.

«Сел за руль, и взорвалась машина», — рассказал адвокат.

При этом он отметил, что в результате происшествия серьезных ранений не получил и отделался лишь царапинами на руках.

Покушение на себя Гагун связывает со своей профессиональной деятельностью. Также он заявляет о слежке, которую заметил в последние дни.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября около 10:13 в Харькове возле дома по улице Чайковского произошел взрыв автомобиля Toyota Camry.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили пять автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва.

В полиции отметили, что злоумышленники, вероятно, причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации.

В связи с этим в Харькове и области была введена полицейская операция «Перехват».

Также информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков#покушение#подрывпогода в Харькове