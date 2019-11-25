Покушение на адвоката в Харькове: полиция нашла иномарку, на которой скрылись преступники (фото)

Найденный автомобиль почти полностью был уничтожен огнем.

В Харькове полицейские обнаружили автомобиль, на котором, вероятно, скрылись причастные к взрыву Toyota Camry на ул. Чайковского сегодня утром.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации на улице Пушкинской.

«Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты», - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, продолжается.

По информации местных СМИ, владельцем пострадавшей от взрыва иномарки оказался харьковский адвокат Андрей Гагун.

По его словам, взрывное устройство было установлено под машиной.

«Сел за руль, и взорвалась машина», — рассказал адвокат.

При этом он отметил, что в результате происшествия серьезных ранений не получил и отделался лишь царапинами на руках.

Покушение на себя Гагун связывает со своей профессиональной деятельностью. Также он заявляет о слежке, которую заметил в последние дни.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября около 10:13 в Харькове возле дома по улице Чайковского произошел взрыв автомобиля Toyota Camry.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили пять автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва.

В полиции отметили, что злоумышленники, вероятно, причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации.

В связи с этим в Харькове и области была введена полицейская операция «Перехват».

Также информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.