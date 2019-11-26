1,5 миллиона евро за политическую должность: в Киеве "на горячем" задержали мошенников

Предполагаемых преступников задержали при получении половины средств.

Во вторник, 26 ноября, в Киеве задержали лиц, которые обманом пытались завладеть 1,5 миллионами евро за содействие в назначении на политическую должность.

Читайте такжеВ Днепре организатор конвертцентра во время бегства разбил 10 автомобилейОб этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«Эти лица были задержаны при получении части денежных средств в размере 750 тысяч евро», – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и избрания меры пресечения.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве задержали мужчину, который представлялся «внештатным помощником» высшего руководства страны и за деньги предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах.