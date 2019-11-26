Хотел угостить детей: николаевец получил полтора года тюрьмы за кражу 15 "киндеров"

Ранее этого же мужчину судили за кражу колбасы, кофе и шоколада.

Заводский райсуд Николаева назначил наказание в 1,5 года лишения свободы ранее судимому мужчине, который украл 15 «киндер-сюрпризов».

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Об этом сообщает «Преступности.НЕТ», ссылаясь на соответствующий судебный приговор.

Обвиняемый рассказал в суде, что еще в феврале 2017 года он зашел в один из супермаркетов за покупками. По его словам, когда он увидел сладости, то решил угостить ими детей, которые были на улице. Денег у мужчины не было, и он решил украсть товар.

Отмечается, что у мужчины уже был ряд судимостей за подобные преступления.

В 2018 и 2019 году три райсуда в Николаеве признали его виновным в кражах из супермаркетов 5 упаковок колбасы, 3 пачек кофе и 15 плиток шоколада.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), назначив наказание в виде года лишения свободы. С учетом поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, ему в итоге назначили один год и шесть месяцев тюремного срока.

Ранее в одном из районов Стамбула неизвестный мужчина погасил долги нескольких бедных семей, а также подкинул конверты с деньгами в некоторые дома.