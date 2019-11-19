Современный Робин Гуд: в Стамбуле неизвестный гасит долги бедных и подбрасывает им в дома деньги

Мужчина отказывается назвать свое имя и просит называть его Робин Гудом.

В одном из районов Стамбула неизвестный мужчина погасил долги нескольких бедных семей, а также подкинул конверты с деньгами в некоторые дома.

Об этом пишет The Guardian.

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Упомянутые случаи произошли в судостроительном районе Тузла. Как рассказал владелец одного из продуктовых магазинов в этом районе, незнакомец зашел в его магазин и попросил показать тетрадь должников. Тот назвал незнакомцу адреса четырех людей с самыми большими долгами. Через некоторое время мужчина вернулся и оплатил долги этих лиц.

«Я спросил у него его имя, и он сказал мне: "Просто называйте меня Робин Гуд", - рассказал хозяин магазина. По его словам, неизвестный также дал семьям должников деньги.

Местные СМИ утверждают, этот самый таинственный благотворитель в марте подбросил несколько конвертов, в которых было по тысяче лир под двери нуждающимся семьям в других рабочих кварталах Стамбула. Также считается, что именно он в июне погасил долги бедняков на сумму 25 тыс. лир в продуктовых магазинах.

Как сообщал УНИАН, мужчина из Сиднея выиграл более 710 тыс. фунтов стерлингов благодаря тому, что случайно заполнил строки лотерейного билета одинаковыми числами.