В Днепре организатор конвертцентра во время бегства разбил 10 автомобилей
В Днепре подозреваемый в создании конвертационного центра во время бегства от правоохранителей повредил 10 автомобилей.
Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств посредством осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.
Среди «клиентов» злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий.
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Правоохранители, согласно санкции суда, начали проведение обысков в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. Один из организаторов конвертцентра во время обыска в автомобиле пытался оказывать сопротивление и скрыться от правоохранителей. Он был остановлен, однако он успел повредить почти 10 частных автомобилей. Во время задержания мужчина пытался угрожать «оперативникам» несуществующими связями в правоохранительных органах.
В машине злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили более 2,1 млн грн, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях центра правоохранители изъяли валюту в сумме более 1 млн в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки.
В рамках уголовного производства следователями Управления СБУ в Днепропетровской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, продолжается следствие по ст. 366, 358 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 1 миллиард гривень в год.