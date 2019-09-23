В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более миллиарда гривень (фото)

Среди заказчиков услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 1 миллиард гривен в год.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года.

«Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий», - говорится в сообщении.

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Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, государственных предприятий и более 4 миллионов наличных в разных валютах в гривневом эквиваленте. Также выявлены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, изъяты компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что во Львовской области, прекратили работу конвертационного центра с месячным оборотом более 500 млн грн.