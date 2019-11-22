В Запорожской области из-за шторма 40 человек оказались «отрезанными» от суши на острове Бирючий
16:36, 22 ноября 2019Происшествия
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Из-за стихии в курортной Кирилловке подтоплены дороги и более 30 баз отдыха.
ГСЧС проводит спасательную операцию / фото: скриншот видео ГУ ГСЧС Запорожской области
В Акимовском районе Запорожской области из-за непогоды, которая бушует вторые сутки, на Федотовой косе повысился уровень воды.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области.
По данным спасателей, на 30-40 базах отдыха в курортном поселке Кирилловка (Акимовский район области) уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Кроме того, в некоторых местах подтоплены дороги.
Также от суши оказался отрезан находящийся на Федотовой косе остров Бирючий, на котором, по данным спасателей, находится около 40 человек – песчаная дорога покрыта водой и проехать по ней невозможно.
В данный момент к острову двигается плавающий транспортер аварийно-спасательного отряда спецназначения пгт Семеновка, для оказания оперативной помощи людям.
Данных о пострадавших в результате непогоды в данный момент нет.
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