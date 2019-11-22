В Запорожской области из-за шторма 40 человек оказались «отрезанными» от суши на острове Бирючий

Из-за стихии в курортной Кирилловке подтоплены дороги и более 30 баз отдыха.

В Акимовском районе Запорожской области из-за непогоды, которая бушует вторые сутки, на Федотовой косе повысился уровень воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области.

По данным спасателей, на 30-40 базах отдыха в курортном поселке Кирилловка (Акимовский район области) уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Кроме того, в некоторых местах подтоплены дороги.

Также от суши оказался отрезан находящийся на Федотовой косе остров Бирючий, на котором, по данным спасателей, находится около 40 человек – песчаная дорога покрыта водой и проехать по ней невозможно.

В данный момент к острову двигается плавающий транспортер аварийно-спасательного отряда спецназначения пгт Семеновка, для оказания оперативной помощи людям.

Данных о пострадавших в результате непогоды в данный момент нет.