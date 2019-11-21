Заброшенные и голодные: в Днепре дети жили в квартире среди червей (фото)

Оказалось, что их родители не работают и живут на средства, предназначенные государством в виде пособия на содержание детей.

В Днепре социальные службы забрали из семьи и отправили в больницу на обследование двух малолетних детей, которых родители содержали в квартире в антисанитарных условиях.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что вечером 20 ноября патрульных полицейских вызвал сожитель матери детей, который заявил, что она затеяла ссору, бьет посуду, и неадекватно себя ведет.

«Кроме разбитой посуды и разбросанных вещей, патрульные увидели квартиру почти без мебели, холодильника, работающего санузла, с грязной ванной, в которой завелись черви. В комнате находились две девочки – пятилетняя и полуторагодовалая. Дети были грязные, заброшенные и голодные. Для сна у них была одна кровать на двоих с грязным бельем. Они просили у правоохранителей поесть», - говорится в сообщении.

Оказалось, что родители нигде не работают и живут на средства, предназначенные государством в виде помощи на содержание детей.

Полицейские вызвали на место ювенальную превенцию Шевченковского отделения полиции Днепра. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Было принято решение отправить детей в больницу для обследования.