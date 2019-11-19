В Закарпатской области женщина метлой убила сожителя
В Закарпатской области женщина в ходе конфликта нанесла деревянным черенком от метлы телесные повреждения своему сожителю, в результате чего он умер.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.
Отмечается, что вечером 17 ноября в дежурную часть Тячевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Грушево без признаков жизни обнаружено тело 54-летнего местного жителя.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что причиной смерти мужчины стало нанесение ему тяжких телесных повреждений.
В ходе расследования дела полиция установила предварительные обстоятельства произошедшего. Так, во время ссоры между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого женщина деревянным черенком от метлы нанесла телесные повреждения своему сожителю.
В отделе коммуникации добавили, что удар рукояткой был нанесен по голове, а именно – в висок. Кроме того, женщина била мужчину руками и ногами по различным частям тела.
«В результате полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте», - уточнили в полиции.
В отделе коммуникации также уточнили, что женщина сама вызвала полицию.
По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. 55-летней женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.