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В Днепре мужчина подорвался на гранате во дворе многоэтажки

12:57, 19 ноября 2019
Происшествия
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В результате инцидента никто из людей больше не пострадал / фото ГУ НП в Днепропетровской области

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел сегодня около 06:00.

«Во дворе дома по ул. Гладкова г. Днепр произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно, гранаты. В результате человек, 1975 года рождения, получил телесные повреждения, от которых погиб», - говорится в сообщении.

На место выехала следственно оперативная группа и взрывотехники.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва. Никто из людей больше не пострадал.

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Теги: #Днепр#граната#гибель#взрывпогода в Днепре