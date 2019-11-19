В Днепре мужчина подорвался на гранате во дворе многоэтажки
В Днепре в результате взрыва гранаты во дворе многоэтажки погиб 44-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел сегодня около 06:00.
«Во дворе дома по ул. Гладкова г. Днепр произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно, гранаты. В результате человек, 1975 года рождения, получил телесные повреждения, от которых погиб», - говорится в сообщении.
На место выехала следственно оперативная группа и взрывотехники.
По данному факту следователями открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва. Никто из людей больше не пострадал.