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В Одесской области на ходу загорелся полицейский автомобиль

19:48, 16 ноября 2019
Происшествия
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Огонь полностью уничтожил пассажирский автомобиль / фото bessarabiainform.com

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, служебный автомобиль Renault Duster со следственно-оперативной группой направлялся на вызов коллег- патрульных, которые задержали злоумышленников, перевозивших подозрительный металл.

«По пути следования машина с полицейскими внезапно загорелось. По счастливой случайности никто не пострадал: все находившиеся в салоне авто, успели вовремя выбраться, а также забрать с собой ценные вещи и документы», - говорится в сообщении.

На место ЧП прибыли сотрудники ГСЧС, которые погасили пламя, однако огонь полностью уничтожил пассажирский автомобиль.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

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Теги: #полиция#загорелся автомобильпогода в Одессе