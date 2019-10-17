В Киеве прямо на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус (фото)

Водитель троллейбуса пытался потушить пламя самостоятельно, но не смог.

В Киеве во время движения загорелся троллейбус, следовавший по маршруту №28. В салоне в этот момент находились около 40 пассажиров.

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Как сообщается в Facebook проекта “Киев оперативный", инцидент произошел около трех часов дня. Водитель выбежал и пытался самостоятельно потушить пламя, к нему присоединились и водители автомобилей, которые стали свидетелями инцидента.

Впрочем, самостоятельно побороть огонь они не смогли, на место прибыли пожарные.

Жертв и пострадавших нет, причины пожара выясняются.

Ранее во Львове в час пик загорелся трамвай.