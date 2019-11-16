СМИ сообщили о похищении в Киеве главы "Укрэксимбанка"

По словам очевидцев, Гриценко гулял с ребенком, когда неизвестные затолкали его в черный автобус и скрылись в неизвестном направлении.

В Киеве на глазах у ребенка похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

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Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на собственные источники.

Информацию о похищении Гриценко также передает телеканал "Прямой" со ссылкой на источники и родственников.

По словам очевидцев, Гриценко гулял с ребенком, когда неизвестные затолкали его в черный автобус и скрылись в неизвестном направлении.

Справка. Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично на то время глава НБУ Валерия Гонтарева.

Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.