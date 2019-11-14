Выгнала из дома: на Житомирщине мужчина едва не сжег заживо мать с шестью детьми (видео)

Женщина успела вывести на улицу всех детей.

В пожаре на Житомирщине чуть не погибла мать и шестеро детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одесской области осужденный жестоко избил и пытался сжечь живьем пенсионеркуОтмечается, что дом, где спала жена с малышами, мог поджечь ее бывший муж. Это случилось в пять утра.

Мать с детьми спасло то, что от треска огня проснулся старший сын. Когда выбежал на улицу, увидел, что горит крыша, и начал будить всю семью. Женщина успела вывести на улицу всех детей. Спасатели, которые тушили дом, говорят: еще несколько минут и спасти семью не удалось бы.

В полиции сразу заподозрили поджог, ведь возле дома нашли бутылку с горючим. 32-летняя женщина указала на своего гражданского мужа. Недавно она выгнала его из дома. Сейчас он задержан.

Относительно самого дома, то от него почти ничего не осталось. Временно многодетную семью переселили в санаторий.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе мужчина сжег в доме бывшую жену и пытался сбежать на Донбасс.