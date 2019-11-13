В Ривне бывший полковник с друзьями избили патрульного

Сейчас полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 342 УК Украины.

В Ривне в результате конфликта с группой злоумышленников, который возник около 23 часов 12 ноября, пострадал во время исполнения служебных обязанностей патрульный.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Антон Крук, на улице Басивкутской патрульные остановили внедорожник, водитель которого имел признаки опьянения.

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В салоне кроме руководителя было двое ранее судимых мужчин, один из которых сейчас находится под следствием, и выпущен решением суда из-под стражи под залог, а также бывший полковник милиции, который в настоящее время занимается адвокатской практикой.

Пассажиры и водитель оказали сопротивление патрульным. По предварительной информации бывший милиционер ударил ногой патрульного. Медики констатировали у старшего лейтенанта ушиб колена. Экипажам патрульной полиции, которые прибыли на помощь, удалось задержать злоумышленников. Из салона автомобиля изъят наградной пистолет бывшего полковника милиции с боевыми патронами.

Сейчас полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 342 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине полиция разоблачила женскую преступную группировку, которая совершала разбойные нападения в регионе.