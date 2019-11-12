В Сумской области полиция обезвредила женскую банду, которая совершала разбойные нападения

На территории Сумской области членов ОПГ, состоявшей из женщин, задержали впервые.

В Сумской области полиция разоблачила женскую преступную группировку, которая совершала разбойные нападения в регионе.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Сумской области, 7 ноября сотрудники полиции объявили подозрение в совершении разбойных нападений членам женской организованной преступной группы.

По данным правоохранителей, ряд преступлений, жертвами которых были люди пожилого возраста, был совершен на территории области весной этого года.

В ходе расследования сотрудники управления уголовного розыска ГУ НП области установили, что к совершению разбойных нападений были причастны три женщины: одна - из Конотопа, остальные – сумчанки.

«Организатором преступной группы оказалась ранее неоднократно судимая за совершение грабежей 41-летняя жительница города Конотоп, родственница бывшего криминального «авторитета». Ее сообщницы и члены группы – две 30-летние жительницы г. Сумы. Время от времени, отправляясь на очередное «дело», организатор привлекала в качестве водителя еще одного своего 27-летнего знакомого сумчанина», – отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции уже доказали причастность женской ОПГ к совершению минимум двух разбойных нападений: на 66-летнего жителя Глуховского района и на 90-летнюю пенсионерку из Конотопского района. У первой жертвы они под угрозой ножа забрали из дома 15 тысяч гривень, а у второй, нанеся несколько ударов молотком по голове и рукам, отобрали 6 тыс. грн и несколько вещей бытового обихода.

Во время следственных действий дома у подозреваемых правоохранители нашли и изъяли некоторое имущество потерпевших, а также холодное оружие и так называемые «сувенирные» купюры номиналом 500 грн каждая.

Сейчас организатор группы в соответствии с решением суда находится под стражей. Одна из членов группы помещена под домашний арест, другая - объявлена в розыск. Женщинам сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Водителю сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения (ст. 187 УК Украины).

«Однако полицейские не исключают, что они причастны к ряду других имущественных преступлений, совершенных в отношении пожилых жителей Сумщины, в том числе – краж, грабежей и мошенничества, и проводят соответствующие проверки», – отмечается в сообщении.

При этом в полицейском главке УНИАН уточнили, что на территории Сумщины членов ОПГ, которая состояла из женщин, задержали впервые.

Досудебное расследование продолжается.