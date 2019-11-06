В Тернополе трое в масках похитили у мужчины более миллиона гривен
В Тернополе трое неизвестных мужчин в масках похитили у местного жителя более 1 млн грн.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ограбление произошло вчера 5 ноября в подъезде дома.
Неизвестные встретили жителя Тернополя в подъезде, силой отобрали у него сумку с деньгами и документами.
Пострадавший сразу вызвал полицию.
По его словам, нападавших было трое. Все одеты в темную спортивную одежду, лица были закрыты масками. На вид грабителям 20-25 лет.
По предварительным данным, нападавшие сели в автомобиль марки Opel польской регистрации и скрылись.
На территории Тернопольской области ввели оперативный план «Перехват», по тревоге поднят весь личный состав полиции. Оперативники устанавливают местонахождение подозреваемых в ограблении.