В Тернополе трое в масках похитили у мужчины более миллиона гривен

Злоумышленники встретили жителя Тернополя в подъезде, силой отобрали у него сумку с деньгами и документами, после чего скрылись на автомобиле польской регистрации.

В Тернополе трое неизвестных мужчин в масках похитили у местного жителя более 1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ограбление произошло вчера 5 ноября в подъезде дома.

Неизвестные встретили жителя Тернополя в подъезде, силой отобрали у него сумку с деньгами и документами.

Пострадавший сразу вызвал полицию.

По его словам, нападавших было трое. Все одеты в темную спортивную одежду, лица были закрыты масками. На вид грабителям 20-25 лет.

По предварительным данным, нападавшие сели в автомобиль марки Opel польской регистрации и скрылись.

На территории Тернопольской области ввели оперативный план «Перехват», по тревоге поднят весь личный состав полиции. Оперативники устанавливают местонахождение подозреваемых в ограблении.