В Харькове парень перерезал себе горло и выпрыгнул из окна – полиция
В Харькове возле жилого дома нашли тело 23-летнего парня с перерезанным горлом.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Читайте такжеВ Черноморске школьник выбросился с 16-го этажа, оставив предсмертную запискуОтмечается, что сообщение об обнаружении тела гражданина без признаков жизни возле дома на улице Амосова поступило в полицию 12 ноября около 07:30.
«Выездом на место полицейские установили личность погибшего. Предварительно, гражданин перерезал себе горло и выпрыгнул из окна собственной квартиры на 8 этаже», – говорится в сообщении полиции.
Сейчас тело погибшего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. Информация о событии зарегистрирована в Едином учете Немышлянского отдела полиции. Выясняются все обстоятельства смерти парня.
Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе тяжелобольной пенсионер выбросился с 9 этажа.