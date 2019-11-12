Стрелял по своим и прятался в служебных помещениях: появились подробности стрельбы в харьковском метро
22-летний капрал полиции, которого утром 12 ноября задержали в метро Харькова из-за стрельбы, имел с собой наркотики.
Об этом сообщили в ГБР, передает Newsroom.
Читайте такжеВ Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматов
Стрелял задержанный коп из табельного оружия, а когда бойцы подразделения «ТОР» пытались его задержать – открыл огонь по коллегам.
До приезда полиции мужчина скрывался в одном из служебных помещений работников метрополитена.
На опубликованную местной группой в Telegram видео задержанный мужчина со странным поведением говорит, что такой же сотрудник правоохранительных органов, что и спецназовцы.
«Пацаны, я не думал, что вы реальные сотрудники. Я не наркоман, я ничего не употреблял. Я такой же сотрудник, как и вы, я на сутках был», – ответил 22-летний коп.
Впрочем, по информации ГБР, во время осмотра у капрала нашли вещества, похожие на психотропный наркотик. Кроме мужчины на станции посторонних лиц не было.
Как сообщал УНИАН, в харьковской подземке 12 ноября полицейский открыл стрельбу.
На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управления внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.
По указанному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в г. Полтаве.