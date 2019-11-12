Стрелял по своим и прятался в служебных помещениях: появились подробности стрельбы в харьковском метро

Харьковский стрелок до приезда полиции скрывался в одном из служебных помещений работников метрополитена.

22-летний капрал полиции, которого утром 12 ноября задержали в метро Харькова из-за стрельбы, имел с собой наркотики.

Об этом сообщили в ГБР, передает Newsroom.

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Стрелял задержанный коп из табельного оружия, а когда бойцы подразделения «ТОР» пытались его задержать – открыл огонь по коллегам.

До приезда полиции мужчина скрывался в одном из служебных помещений работников метрополитена.

На опубликованную местной группой в Telegram видео задержанный мужчина со странным поведением говорит, что такой же сотрудник правоохранительных органов, что и спецназовцы.

«Пацаны, я не думал, что вы реальные сотрудники. Я не наркоман, я ничего не употреблял. Я такой же сотрудник, как и вы, я на сутках был», – ответил 22-летний коп.

Впрочем, по информации ГБР, во время осмотра у капрала нашли вещества, похожие на психотропный наркотик. Кроме мужчины на станции посторонних лиц не было.

Как сообщал УНИАН, в харьковской подземке 12 ноября полицейский открыл стрельбу.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управления внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

По указанному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в г. Полтаве.