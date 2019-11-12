В метро Харькова коп открыл стрельбу
В харьковской подземке 12 ноября полицейский открыл стрельбу.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть около 3.50. На момент инцидента станция метро «Научная» не работала и была пустой.
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На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управления внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.
Вскоре 22-летнего капрала полиции разоружили и задержали.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
По указанному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в г. Полтаве.
Как сообщал УНИАН, в Харькове 14-летний парень устроил стрельбу в одном из супермаркетов Основянского района, в результате чего ранения получили двое человек.