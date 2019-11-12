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В метро Харькова коп открыл стрельбу

09:36, 12 ноября 2019
Происшествия
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22-летнего капрала полиции разоружили и задержали / УНИАН

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть около 3.50. На момент инцидента станция метро «Научная» не работала и была пустой.

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На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управления внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Вскоре 22-летнего капрала полиции разоружили и задержали.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

По указанному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в г. Полтаве.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 14-летний парень устроил стрельбу в одном из супермаркетов Основянского района, в результате чего ранения получили двое человек.

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Теги: #метро#Харьков#Нацполицияпогода в Харькове