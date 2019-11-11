В Одессе в главке полиции обвалился потолок, двое правоохранителей травмированы

Полицейских госпитализировали.

Сегодня в Одессе в результате обвала потолка в региональном главке Национальной полиции пострадали двое правоохранителей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в административном здании главка, расположенном на улице Еврейской.

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По словам начальника отдела коммуникаций управления Любови Гордиевськой, обвалился небольшой участок потолка над лестницей.

«Травмированы два полицейских, которые на тот момент на лестнице находились. Их госпитализировали», - отметила она.

Сейчас на месте работают сотрудники ГСЧС. Как сообщила Гордиевская, произошедшие на режим работы главка не повлияло.

Справка УНИАН. Главное управление Национальной полиции в Одесской области расположено в историческом центре города - на улице Еврейской, 12.