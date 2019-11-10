В Харькове горел жилой дом

Огонь охватил пристроенную к дому котельную, а также помещения на 1-м и 2-м этажах.

В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В субботу 9 ноября в 13:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме с надстройкой, расположенном во въезде Молчановском по номеру 6 в Харькове.

Огонь охватил пристроенную к дому котельную, а также помещения на 1-м и 2-м этажах.

Огонь распространился на площадь около 80 квадратных метров. В результате пожара получил ожоги 81-летний мужчина, которого каретой скорой медицинской помощи немедленно госпитализировали во 2-ю больницу Харькова предварительно с отравлением угарным газом.

В 14:44 произошла локализация пожара. В 16:26 работы по полной ликвидации огня завершены - пожар потушен.

Причина возникновения возгорания и общая сумма ущерба будет выяснена специалистами.

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