В Одессе горел элитный отель на берегу Черного моря (видео, фото)

Горело здание гостиницы, расположенной на Ланжероне.

В Одессе горел элитный отель M1 Club Hotel, расположенный на Ланжероне - на побережье Черного моря.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня в 13:16 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на Лидерсовском бульваре произошло возгорание наружной обшивки со 2-го по 6-й этажи в отеле M1 Club Hotel.

По прибытию первых подразделений в 13:23 было установлено, что горит внешняя обшивка здания отеля и крыша на общей площади около 80 кв. м.

Как отмечается, персонал и посетители отеля были эвакуированы администрацией отеля до прибытия подразделений ГСЧС.

По данным пресс-службы, около 14.00 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Видео: Думская Нет

Видео: Думская Нет

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа во время пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек. Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы и главному инженеру заочно сообщено о подозрении.