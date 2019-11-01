Загадочная смерть парня в Прилуках: люди пикетируют полицию, зажгли шины (видео)

Люди не верят в официальную версию смерти – несчастный случай на железнодорожных путях.

В Прилуках на Черниговщине не утихают страсти из-за ненадлежащего расследования гибели 14-летнего парня Дениса Чаленко.

Под отделением полиции накануне горели шины, ситуация повторилась и в этот вечер, говорится в сюжете ТСН.

Люди не верят в официальную версию смерти – несчастный случай на железнодорожных путях. Вместе с родителями погибшего мальчика они требуют объективного расследования убийства.

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К вечеру пятницы, 1 ноября, около 300 жителей Прилук снова собрались под местной полицией. Под участком активисты подожгли шины, там также взрывались петарды и произошла потасовка с правоохранителями.

Руководитель местной полиции вышел к толпе и пытался убедить в правомерности следственных действий, однако возмущенные активисты не верят обещаниям и требуют объективности и наказания виновников трагедии.

Под давлением общественности удалось добиться перевозки тела погибшего парня в столичный морг. Именно в Киеве должна состояться независимая судебно-медицинская экспертиза. Она запланирована на понедельник, 4 ноября. Уже на следующий день должны стать известны результаты.

Как сообщалось, 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на железнодорожном пути. По официальной версии полиции, это несчастный случай, но родители уверены, что сына убили, а тело положили на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.