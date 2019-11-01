Ехал из Польши в Одессу: водителя габаритного автокрана оштрафовали на 6 тысяч евро

В Тернопольской области водителя оштрафовали более чем на 6 тысяч евро за проезд строительным краном Liebherr LTM весом более 72 тонн.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернопольской области, сегодня около 01:00, патрулируя автодорогу М-12, инспекторы увидели тяжеловесное транспортное средство, которое двигалось с нарушением Правил дорожного движения и сразу же остановили его.

«Общаясь с 29-летним водителем Liebherr LTM, гражданином Украины, выяснилось, что мужчина направляется из Польши в Одессу, но никаких соответствующих разрешительных документов на перевозку крупногабаритного груза, которые определены ПДД и законами Украины, у него не было. Кроме того, оказалось, что вес автомобиля составлял более 72 тонн», - говорится в сообщении.

За совершенное правонарушение патрульные вынесли относительно водителя постановление по ст. 132-1 КУоАП (нарушение правил перевозки опасных грузов и правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам).

Работники Укртрансбезопасности насчитали нарушителю штраф в размере 6 тыс. 272 евро (около 174 тыс. грн).

Патрульные запретили дальнейшее движение автомобиля.