Поступил звонок о минировании: в Киеве закрыли две станции метро
10:49, 01 ноября 2019Происшествия
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В "Киевском метрополитене" пообещали опубликовать информацию об открытии станций сразу после завершения проверки.
Из-за звонка о минировании в Киеве закрыли две станции метро / kiev.informator.ua
В Киеве закрыли на вход и выход станции метро «Театральная» и «Крещатик».
Читайте такжеКаждый восьмой пассажир столичного метро до сих пор пользуется жетонамиОб этом сообщает пресс-служба «Киевского метрополитена» на своей странице в Facebook.
«Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве станцию метро «Золотые ворота» будут закрывать на вход в утренний час пик.
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