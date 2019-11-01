Поступил звонок о минировании: в Киеве закрыли две станции метро

В "Киевском метрополитене" пообещали опубликовать информацию об открытии станций сразу после завершения проверки.

В Киеве закрыли на вход и выход станции метро «Театральная» и «Крещатик».

Читайте такжеКаждый восьмой пассажир столичного метро до сих пор пользуется жетонамиОб этом сообщает пресс-служба «Киевского метрополитена» на своей странице в Facebook.

«Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве станцию метро «Золотые ворота» будут закрывать на вход в утренний час пик.