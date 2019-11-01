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Поступил звонок о минировании: в Киеве закрыли две станции метро

10:49, 01 ноября 2019
Происшествия
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Из-за звонка о минировании в Киеве закрыли две станции метро / kiev.informator.ua

Читайте такжеКаждый восьмой пассажир столичного метро до сих пор пользуется жетонамиОб этом сообщает пресс-служба «Киевского метрополитена» на своей странице в Facebook.

«Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве станцию метро «Золотые ворота» будут закрывать на вход в утренний час пик.

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Теги: #Киев#метро#метрополитен#минированиепогода в Киеве