В Киеве станцию метро "Золотые ворота" будут закрывать на вход в утренний час пик

Вход для пассажиров будут закрывать в рабочие дни с 8.10 до 9.20.

В Киеве станция метро "Золотые ворота" с 30 октября утром будет закрываться на вход более чем на час из-за ремонта эскалаторов.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

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В связи с началом ремонта всех эскалаторов на "Золотых воротах" появилась необходимость изменения графика работы станции.

"С 30 октября в рабочие дни с 8.10 до 9.20 станцию будут закрывать на вход. Два рабочих эскалатора наклона (один в ремонте) будут поднимать пассажиров на выход", - говорится в сообщении.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.

В метрополитене приносят извинения за неудобства.