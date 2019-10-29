В Киеве станцию метро "Золотые ворота" будут закрывать на вход в утренний час пик
13:11, 29 октября 2019Общество
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Вход для пассажиров будут закрывать в рабочие дни с 8.10 до 9.20.
В метрополитене приносят извинения за неудобства / фото УНИАН
В Киеве станция метро "Золотые ворота" с 30 октября утром будет закрываться на вход более чем на час из-за ремонта эскалаторов.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Twitter.
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В связи с началом ремонта всех эскалаторов на "Золотых воротах" появилась необходимость изменения графика работы станции.
"С 30 октября в рабочие дни с 8.10 до 9.20 станцию будут закрывать на вход. Два рабочих эскалатора наклона (один в ремонте) будут поднимать пассажиров на выход", - говорится в сообщении.
Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.
В метрополитене приносят извинения за неудобства.
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