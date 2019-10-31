В Одессе грузовик застрял под мостом: затор растянулся на несколько километров (видео)

Водитель фуры проигнорировал знак, ограничивающий проезд крупногабаритного транспорта.

В Одессе грузовик застрял под железнодорожным мостом, заблокировав движение, в результате чего образовался многокилометровый затор.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В момент столкновения контейнер слетел с платформы фуры и, если бы в этот момент ехал сзади автомобиль, то металлическая конструкция могла бы раздавить машину вместе с людьми.

Фура до сих пор стоит под мостом, а позади нее образовалась пробка длиной почти 2 км. В пробке выстроилась более сотни автомобилей. Место ДТП тем временем оградили патрульные: там четыре полосы – по две в каждую сторону, одну из которых грузовик заблокировал.

Грузовик будут извлекать с помощью автомобильного крана.

Водитель поехал под мост, несмотря на знак, ограничивающий проезд крупногабаритного транспорта высотой более 3,5 м. Почему водитель проигнорировал ограничительный знак, он не ответил и начал убегать.

Как сообщал УНИАН, в Черноморскую Одесской области на автостоянке злоумышленник поджег иномарку таможенника.