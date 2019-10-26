В Одесской области мужчина поджег иномарку таможенника (фото, видео)

Поврежден рентгеновский сканер для досмотра грузов на Одесской таможне.

В Черноморске Одесской области на автостоянке злоумышленник поджог иномарку таможенника.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера, 25 октября, в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля на территории автостоянки одного из предприятий в Черноморске.

«В Черноморское отделение полиции поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного на территории предприятия. На месте работала следственно-оперативная группа», - заявили в главке.

Как отметил представитель управления, произошел поджог. Около 16.00 неизвестный подбежал к автомобилю Subaru Tribeca, припаркованному на улице Промышленной.

«Камера зафиксировала, как молодой мужчина что-то выливает на транспортное средство, убегает и сразу вспыхивает огонь», - сказал представитель, отметив, что пламя перекинулось на рядом стоящий Mersedes Sprinter с рентгеновским сканером Rapiscan, принадлежащий Одесской таможни.

В Одесской таможне подтвердили факт случившегося, уточнив, что иномарка принадлежит одному из руководителей поста «Черноморский» Вячеславу Харченко.

По данным представителя таможни, пламя повредило рентгеновскую установку.

«Оплавились пластиковые составляющие, другие детали», - сказал представитель таможни.

Он также отметил, что, по предварительным данным, ключевые узлы сканера не повреждены и установка подлежит восстановлению. Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в городе Раздельная Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех человек.