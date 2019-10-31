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В Одессе пенсионер в киоске изнасиловал девочку и загремел за решетку

13:00, 31 октября 2019
Происшествия
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В Одессе к пяти годам заключения приговорен пенсионер за растление 13-летней девочки / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 поддерживали обвинение в суде в отношении местного жителя.

Мужчине инкриминировали совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней.

«Прокуратура доказала вину 64-летнего мужчины в полном объеме», - заявили в пресс-службе.

На текущей неделе судом он приговорен к 5 годам лишения свободы.

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Теги: #Одесса#изнасилованиепогода в Одессе