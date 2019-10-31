В Одессе пенсионер в киоске изнасиловал девочку и загремел за решетку
13:00, 31 октября 2019Происшествия
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Продавец прессы завел ребенка в киоск, в котором торговал, и совершил развратные действия.
В Одессе к пяти годам заключения приговорен пенсионер за растление 13-летней девочки / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com
В Одессе к пяти годам тюремного заключения приговорен пенсионер за развращение 13-летней девочки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 поддерживали обвинение в суде в отношении местного жителя.
Мужчине инкриминировали совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней.
«Прокуратура доказала вину 64-летнего мужчины в полном объеме», - заявили в пресс-службе.
На текущей неделе судом он приговорен к 5 годам лишения свободы.
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