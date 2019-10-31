В Одессе пенсионер в киоске изнасиловал девочку и загремел за решетку

Продавец прессы завел ребенка в киоск, в котором торговал, и совершил развратные действия.

В Одессе к пяти годам тюремного заключения приговорен пенсионер за развращение 13-летней девочки. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 поддерживали обвинение в суде в отношении местного жителя. Мужчине инкриминировали совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней. «Прокуратура доказала вину 64-летнего мужчины в полном объеме», - заявили в пресс-службе. На текущей неделе судом он приговорен к 5 годам лишения свободы. Читайте такжеГрупповое изнасилование двух девочек в Одессе: арестован один преступник

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