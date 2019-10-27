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Возле херсонского автовокзала нашли тело женщины

17:22, 27 октября 2019
Происшествия
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По данному факту начато уголовное производство / фото: полиция области

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о том, что возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала в кустах лежит тело мертвой женщины со следами насильственной смерти, поступило от оператора охранной фирмы.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УКУ «Умышленное убийство». На месте работали следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и областного главка.

Сейчас устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине мужчина убил любовника своей гражданской жены и похоронил его в корыте.

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Теги: #убийство#Херсон