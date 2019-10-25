На Херсонщине мужчина убил любовника своей гражданской жены и похоронил его в корыте
21:29, 25 октября 2019Происшествия
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В городе Голая Пристань мужчина жестоко избил свою гражданскую жену, когда увидел ее с новым знакомым. 31-летний парень после этого исчез.
На Херсонщине мужчина убил любовника своей гражданской жены и похоронил его в корыте.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В городе Голая Пристань мужчина жестоко избил свою гражданскую жену, когда увидел ее с новым знакомым. 31-летний парень после этого исчез и еще неделю его разыскивали родные, полиция и пользователи соцсетей.
В полицию обратилась мать мужчины. От друзей полицейские узнали, что он познакомился с 27-летней женщиной и ушел с ней.
Там их и застал гражданский муж девушки, и не помня себя от гнева, убил парня.
Подробнее смотрите в сюжете.
На Херсонщине мужчина убил любовника своей гражданской жены и похоронил его в корыте
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