цей матеріал доступний українською

На Херсонщине мужчина убил любовника своей гражданской жены и похоронил его в корыте

21:29, 25 октября 2019
Происшествия
199 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПод Житомиром 38-летний мужчина на праздновании своего дня рождения изнасиловал 15-летнюю девушку

В городе Голая Пристань мужчина жестоко избил свою гражданскую жену, когда увидел ее с новым знакомым. 31-летний парень после этого исчез и еще неделю его разыскивали родные, полиция и пользователи соцсетей. 

В полицию обратилась мать мужчины. От друзей полицейские узнали, что он познакомился с 27-летней женщиной и ушел с ней.

Там их и застал гражданский муж девушки, и не помня себя от гнева, убил парня. 

Подробнее смотрите в сюжете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Херсонщина#убийство