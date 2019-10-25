В городе Голая Пристань мужчина жестоко избил свою гражданскую жену, когда увидел ее с новым знакомым. 31-летний парень после этого исчез.

На Херсонщине мужчина убил любовника своей гражданской жены и похоронил его в корыте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В городе Голая Пристань мужчина жестоко избил свою гражданскую жену, когда увидел ее с новым знакомым. 31-летний парень после этого исчез и еще неделю его разыскивали родные, полиция и пользователи соцсетей.

В полицию обратилась мать мужчины. От друзей полицейские узнали, что он познакомился с 27-летней женщиной и ушел с ней.

Там их и застал гражданский муж девушки, и не помня себя от гнева, убил парня.

Подробнее смотрите в сюжете.