Забил до смерти знакомого, его мать и отца: в Одесской области задержан подозреваемый в тройном убийстве

Тела 80-летней женщины и ее сына злоумышленник выбросил в выгребную яму. Главу семью он убил на следующий день в его доме.

В городе Раздельная Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на текущей неделе в полицию обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил убитым своего 82-летнего отца в его собственном доме.

«Пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружил старший сын, который, не дождавшись матери с братом в Одессе, где они должны были встретиться, пытался им дозвониться. Когда не смог, приехал домой, чтобы убедиться, все ли в порядке», - сообщили в главке.

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Мужчина, нашедший убитого отца, сразу вызвал полицию, которой сообщил также об исчезновении еще двух родственников – матери и младшего брата.

В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого - 47-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления. Злоумышленник поддерживал приятельские отношения с потерпевшей семьей и был частым гостем в их доме.

Как выяснилось, он убил 46-летнего товарища (младшего брата заявителя), когда тот был у него в гостях. В частности, убийство, по словам подозреваемого, он совершил из-за того, что во время застолья товарищ негативно высказался о его сожительнице.

На убийство 80-летней матери своего приятеля злоумышленник пошел, потому что она стало свидетелем убийства - пришла за сыном, чтобы забрать его домой.

По данным следствия, оба эти убийства фигурант совершил днем на своем дворе в светлое время суток.

«Средь бела дня в собственном дворе подозреваемый забил до смерти своего знакомого и его старенькую мать. Чтобы скрыть следы преступления, тела он бросил в выгребную яму у себя во дворе, которую забросал хламом», - рассказали в управлении.

На следующий день злоумышленник пошел в дом потерпевших, где аналогичным способом убил 82-летнего главу семьи, который якобы «отказался налить вина».

Тело он запер в пустом доме, а ключи – выбросил.

Сейчас досудебное следствие по факту умышленного убийства (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) продолжается. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.