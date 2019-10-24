2-летний мальчик, которого почти сутки искали в Днепропетровской области, попал в реанимацию (видео)

Мальчик еще несколько дней проведет в больнице, чтобы медики удостоверились, что все в порядке.

2-летний мальчик, которого почти сутки искали в Днепропетровской области, находится в реанимации.

Сейчас малыш в стабильном состоянии. В больницу попал с температурой 34 градуса, говорится в сюжете ТСН.

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Медики уверяют - угрозы жизни ребенка чудом удалось избежать, никаких повреждений мальчик не получил.

Вечер, ночь и день малыш, одетый в кофточку и колготки, пролежал в овраге. От истощения и испуга он тихонько плакал. Мальчик, вероятно, пошел гулять, но заблудился в тумане и упал в овраг.

Ранее сообщалось, что в одном из сел Одесской области 12-летнего школьника изнасиловали подростки, когда тот возвращался домой. Однако полиция не спешит расследовать дело.