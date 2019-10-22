В Одесской области 12-летнего школьника изнасиловали подростки (видео)

Один из обидчиков является сыном учительницы школы, где учатся дети.

В одном из сел Одесской области 12-летнего школьника изнасиловали подростки, когда тот возвращался домой. Однако полиция не спешит расследовать дело.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Потерпевший обвиняет четырех учеников из своего же учебного заведения. Прошлой осенью они травили его, избивали и унижали. Один из обидчиков является сыном учительницы той школы.

По словам матери мальчика, ребята применяли силу, душили ребенка, чтобы тот не сопротивлялся. Сначала завели школьника в кусты, а затем – в недострой, потому что испугались лишних глаз.

В той же недостройке правоохранители нашли использованные контрацептивы.

«Поднимали за волосы его голову и показывали, как он это надевает. Там нашли следы. Мне сказали, если будут когда-то подозреваемые – мы сравним», – добавляет мать потерпевшего.

Впрочем, в полиции, несмотря на показания потерпевшего, который опознал обидчиков, с расследованием не спешат.

«Возникла необходимость о проведении комиссионной медицинской экспертизы, которую проводят в случаях, когда мы получаем все результаты предыдущих экспертиз. Сейчас эта экспертиза назначена и продолжается», – заявили журналистам в отделении полиции.

В то же время семье пришлось уехать из села. Мать не хотела травмировать сына лишней оглаской и терпеливо ждала, пока правоохранители выполнят свою работу. Но следователь в частной беседе заявила, что дело до суда не дойдет.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области будут судить мужчину за изнасилование 18-летней беременной жительницы Николаева.