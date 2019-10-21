В Запорожской области мужчина натравил собаку на двух патрульных, они в больнице

Мужчина преднамеренно спустил собаку на инспекторов полиции, приехавших на вызов в частный дом в Мелитопольском районе.

В Мелитополе Запорожской области двое полицейских пострадали в результате нападения собаки, которую на них натравил местный житель.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 октября.

Как сообщили в полиции, правоохранители около 23.00 приехали на вызов в частный дом в Мелитопольском районе.

«Владелец дома, 1971 года рождения, преднамеренно спустил свою собаку на двух инспекторов сектора реагирования патрульной полиции. В результате лейтенант полиции, 1989 года рождения, и старший сержант полиции (1991 года рождения) с телесными повреждениями доставлены в больницу», - сообщили в ГУНП.

Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.