В Севастополе мать накормила годовалую дочь кашей на кислоте
15:37, 18 октября 2019Происшествия
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У девочки диагностировали химический ожог глотки и пищевода.
Мать перепутала воду и кислоту / sputnik.by
В Севастополе годовалая девочка попала в больницу, после того, как мать перепутала воду и кислоту во время приготовления каши.
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Отмечается, что женщина обратилась в больницу, когда ребенку стало плохо. Врачи диагностировали у девочки химический ожог глотки и пищевода.
Как ранее сообщал УНИАН, в Полтавской области трое человек погибли из-за отравления газами из выгребной ямы.
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