В Севастополе мать накормила годовалую дочь кашей на кислоте

У девочки диагностировали химический ожог глотки и пищевода.

В Севастополе годовалая девочка попала в больницу, после того, как мать перепутала воду и кислоту во время приготовления каши.

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Отмечается, что женщина обратилась в больницу, когда ребенку стало плохо. Врачи диагностировали у девочки химический ожог глотки и пищевода.

Как ранее сообщал УНИАН, в Полтавской области трое человек погибли из-за отравления газами из выгребной ямы.