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В Севастополе мать накормила годовалую дочь кашей на кислоте

15:37, 18 октября 2019
Происшествия
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Мать перепутала воду и кислоту / sputnik.by

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Отмечается, что женщина обратилась в больницу, когда ребенку стало плохо. Врачи диагностировали у девочки химический ожог глотки и пищевода.

Как ранее сообщал УНИАН, в Полтавской области трое человек погибли из-за отравления газами из выгребной ямы.

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Теги: #отравление