В Полтавской области трое человек погибли из-за отравления газами из выгребной ямы

Несчастье произошло днем ранее на территории частного домовладения.

В городе Лохвица Полтавской на территории частного домохозяйства во время очистки придомовой выгребной канализационной ямы погибли 3 человека: 35-ти, 39-ти и 49-летние граждане.

По предварительным данным, мужчины умерли в результате отравления парами метана.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА.

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Спасатели ГСЧС изъяли тела погибших из ямы и для установления причин смертей доставили в Гадячское отделение областного бюро СМЭ.

Обстоятельства происшествия расследуются.