В Полтавской области трое человек погибли из-за отравления газами из выгребной ямы
09:45, 17 октября 2019Происшествия
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Несчастье произошло днем ранее на территории частного домовладения.
Несчастье произошло на территории частного домовладения / фото УНИАН
В городе Лохвица Полтавской на территории частного домохозяйства во время очистки придомовой выгребной канализационной ямы погибли 3 человека: 35-ти, 39-ти и 49-летние граждане.
По предварительным данным, мужчины умерли в результате отравления парами метана.
Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА.
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Спасатели ГСЧС изъяли тела погибших из ямы и для установления причин смертей доставили в Гадячское отделение областного бюро СМЭ.
Обстоятельства происшествия расследуются.
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