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Во Львове в час пик загорелся трамвай (видео)

10:27, 16 октября 2019
Происшествия
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Во Львове горел трамвай / Скриншот из видео, Youtube

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Об этом сообщается на сайте ОО «Варта 1». По предварительным данным загорелись тормозные колодки.

Как отметил очевидец и автор видео с места событий Игорь Бас, у водителя даже не было огнетушителя. Огонь тушили водой из бутылки.

В результате происшествия образовался затор. Много людей не смогли вовремя добраться на работу.

Ранее В Харькове неизвестные во время движения обстреляли трамвай, повредив окна и двери вагона.

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Теги: #Львов#трамвайпогода во Львове