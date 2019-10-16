Во Львове в час пик загорелся трамвай (видео)

У водителя даже не было огнетушителя, огонь тушили водой из бутылки.

На проспекте Красной калины во Львове утром произошло возгорание одного из вагонов трамвая №8.

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Об этом сообщается на сайте ОО «Варта 1». По предварительным данным загорелись тормозные колодки.

Как отметил очевидец и автор видео с места событий Игорь Бас, у водителя даже не было огнетушителя. Огонь тушили водой из бутылки.

В результате происшествия образовался затор. Много людей не смогли вовремя добраться на работу.

Ранее В Харькове неизвестные во время движения обстреляли трамвай, повредив окна и двери вагона.