Во Львове в час пик загорелся трамвай (видео)
10:27, 16 октября 2019Происшествия
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У водителя даже не было огнетушителя, огонь тушили водой из бутылки.
Во Львове горел трамвай / Скриншот из видео, Youtube
На проспекте Красной калины во Львове утром произошло возгорание одного из вагонов трамвая №8.
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Об этом сообщается на сайте ОО «Варта 1». По предварительным данным загорелись тормозные колодки.
Как отметил очевидец и автор видео с места событий Игорь Бас, у водителя даже не было огнетушителя. Огонь тушили водой из бутылки.
В результате происшествия образовался затор. Много людей не смогли вовремя добраться на работу.
Ранее В Харькове неизвестные во время движения обстреляли трамвай, повредив окна и двери вагона.
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