В Одесской области мужчина и женщина сгорели заживо в автомобиле из-за ДТП (фото)

Предполагается, что причиной аварии стал густой туман.

Возле села Дмитровка Килийского района Одесской области в результате ДТП два человека сгорели в автомобиле.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, вчера примерно в 22.00 на автодороге Килия-Струмок водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с бетонной стелой.

В результате столкновения произошло возгорание автомобиля.

«31-летний водитель и его пассажирка – молодая женщина – погибли на месте», - сообщили в главке.

Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что авария произошла из-за невнимательности водителя в условиях сильного тумана.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Со слов очевидцев, машина, ехавшая со стороны города Килия, врезалась в стелу, после чего произошло возгорание; двери автомобиля заклинило, пострадавшие не смогли выбраться наружу и сгорели заживо. Как отмечают очевидцы, почти сразу после возгорания машина взорвалась.