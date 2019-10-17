В Одесской области мужчина и женщина сгорели заживо в автомобиле из-за ДТП (фото)
Возле села Дмитровка Килийского района Одесской области в результате ДТП два человека сгорели в автомобиле.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, вчера примерно в 22.00 на автодороге Килия-Струмок водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с бетонной стелой.
В результате столкновения произошло возгорание автомобиля.
«31-летний водитель и его пассажирка – молодая женщина – погибли на месте», - сообщили в главке.
Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что авария произошла из-за невнимательности водителя в условиях сильного тумана.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Со слов очевидцев, машина, ехавшая со стороны города Килия, врезалась в стелу, после чего произошло возгорание; двери автомобиля заклинило, пострадавшие не смогли выбраться наружу и сгорели заживо. Как отмечают очевидцы, почти сразу после возгорания машина взорвалась.