цей матеріал доступний українською

В Одесской области мужчина и женщина сгорели заживо в автомобиле из-за ДТП (фото)

11:34, 17 октября 2019
Происшествия
135 0
Сразу после возгорания машина взорвалась / фото: ГУ НП Одесской области

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, вчера примерно в 22.00 на автодороге Килия-Струмок водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и съехал на обочину, где столкнулся с бетонной стелой.

В результате столкновения произошло возгорание автомобиля.

«31-летний водитель и его пассажирка – молодая женщина – погибли на месте», - сообщили в главке.

Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что авария произошла из-за невнимательности водителя в условиях сильного тумана.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Со слов очевидцев, машина, ехавшая со стороны города Килия, врезалась в стелу, после чего произошло возгорание; двери автомобиля заклинило, пострадавшие не смогли выбраться наружу и сгорели заживо. Как отмечают очевидцы, почти сразу после возгорания машина взорвалась.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Одесская областьпогода в Одессе