В озере на Волыни нашли тело чиновника, который исчез пять дней назад (видео)

Погибший был руководителем Департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого горсовета.

В озере Любязь на Волыни нашли тело 35-летнего Алексея Веремийчика, который пропал еще в субботу, 12 октября.

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Как сообщается в сюжете ТСН, Во время шторма лодка, где мужчина рыбачил с тремя друзьями, перевернулась. Алексей решил плыть к берегу за помощью, и исчез. Его друзей впоследствии спасли местные рыбаки.

Пропавшего мужчину 5-и дней непрерывно искали спасатели-водолазы, кинологи и сотни волонтеров.

Погибший был руководителем Департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого горсовета. Вместе с женой воспитывал дочь-первоклассницу.