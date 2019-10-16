В озере на Волыни нашли тело чиновника, который исчез пять дней назад (видео)
18:15, 16 октября 2019Происшествия
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Погибший был руководителем Департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого горсовета.
На Волыни нашли тело погибшего в озере чиновника луцкого горсовета / Скриншот - ТСН
В озере Любязь на Волыни нашли тело 35-летнего Алексея Веремийчика, который пропал еще в субботу, 12 октября.
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Как сообщается в сюжете ТСН, Во время шторма лодка, где мужчина рыбачил с тремя друзьями, перевернулась. Алексей решил плыть к берегу за помощью, и исчез. Его друзей впоследствии спасли местные рыбаки.
Пропавшего мужчину 5-и дней непрерывно искали спасатели-водолазы, кинологи и сотни волонтеров.
Погибший был руководителем Департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого горсовета. Вместе с женой воспитывал дочь-первоклассницу.
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