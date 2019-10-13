В Киеве раскороновали и избили "вора в законе" по прозвищу "Львовский"

Инцидент произошел на свадьбе в семье другого криминального авторитета.

Украинского криминального авторитета Андрея Недзельского, которого в преступном мире называют Неделей или Львовским, раскороновали и избили в Киеве.

Читайте такжеВ Киеве снова задержали и депортировали "вора в законе" Нукри Гальского (видео)Об этом сообщил бывший заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин у себя на странице в Facebook.

По информации Аброськина, инцидент произошел на свадьбе в семье другого криминального авторитета Олега Бакинского в субботу, 12 октября.

«Три «вора в законе» лишили статуса «вора в законе» Андрея известного по кличке «Неделя»/«Львовский». После чего этого уже невора сильно избили и выбросили за пределы территории. У «воров в законе» можно нарушать законы любой страны, но только не «законы» их жизни. Вообще это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше», – написал он.

Как ранее сообщал УНИАН, из Украины выдворили «вора в законе» по прозвищу «Валера Кутаисский».