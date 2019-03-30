Из Украины выдворили "вора в законе" по прозвищу "Валера Кутаисский" (видео)

По данным полиции, криминальный "авторитет" из Грузии планировал организовывать так называемые "сходки" и контролировать преступную деятельность "барсеточников".

Правоохранители выдворили из Украины "вора в законе" по прозвищу "Валера Кутаисский", который пытался влиять на криминогенную ситуацию в государстве.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сотрудники управления уголовного розыска столичной полиции совместно с коллегами из Харьковской области задержали 40-летнего "вора в законе" с уголовным прозвищем "Валера Кутаисский".

Мужчина прибыл на территорию Украины из Российской Федерации, но вне пункта государственной границы - вероятно, со стороны оккупированной территории с поддельными документами, после чего приехал в Харьков.

По информации начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, известно, что вора "короновали" в 2002 году в Москве, он имеет несколько судимостей за тяжкие преступления (наказание отбывал в местах лишения свободы в Грузии).

"В Украине "Валера Кутаисский" намеревался дестабилизировать ситуацию в регионах. Также в его планы входило установить и расширять свое влияние на криминальные процессы, а именно сплачивать и контролировать деятельность "барсеточников". Кроме того, "вор в законе" собирался заниматься организацией, проведением и непосредственно участвовать в так называемых "сходках" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния", - сообщил начальник управления столичной полиции.

Полицейские совместно с сотрудниками миграционной службы выдворили "Валеру Кутаисского" за пределы Украины и запретили въезд на 5 лет.