В Киеве задержали 30-летнего мужчину, который по пьяни "заминировал" мост Патона (фото)

Мужчине грозит до шести лет тюремного заключения.

Полиция Киева задержала мужчину, который под хмельком позвонил на спецлинию 102 и сообщил ложную информацию о заложенной взрывчатке на мосту Патона.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, ночью в полицию поступило сообщение о минировании моста.

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На адрес сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, «скорая» и спасатели. Специалисты тщательно обследовали объект и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире.

«Фигурант был пьян, когда сообщил ложную информацию о заминировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом он не имел.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вчера, 10 октября, задержали злоумышленника, который получил ножевое ранение во время ограбления Лотомаркета.