В Одессе задержан грабитель-неудачник, получивший ножевое ранение при нападении на Лотомаркет

Потратив все деньги, мужчина захотел их вернуть и пытался задушить администратора веревкой.

В Одессе вчера, 10 октября, задержан злоумышленник, получивший ножевое ранение при ограблении Лотомаркета.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в Киевском районе города.

Установлено, что 39-летний житель Килийского района развлекался в одном из Лотомаркетов.

«Потратив все деньги в заведении, посетитель накинул на шею администратора веревку и принялся душить, требуя вернуть наличные», - рассказали в главке.

Пострадавший начал сопротивляться, тогда злоумышленник стал бить его по голове пепельницей. В свою очередь, сотрудник заведения, защищаясь, ударил нападавшего ножом, который схватил со стойки.

«В это время из кармана администратора выпали деньги. Злоумышленник подобрал их и убежал. Уже на улице, недалеко от места происшествия, раненому стало плохо. Он упал, и прохожие вызвали «скорую помощь», - сообщили в полиции.

Раненого доставили в медицинское учреждение, где сейчас он находится под конвоем.

Как отмечается, действия жителя Килийского района квалифицировали по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правовую оценку действиям администратора дадут в ходе досудебного расследования.