В Днепропетровской области спасатели вытащили из западни «стильного» козла Маркиза (видео)

Козел вместе с другими козами пасся на лужайке и попал в ловушку.

Сегодня в городе Каменское Днепропетровской области сотрудники ГСЧС спасли козла Маркиза, который упал в заброшенный погреб и не мог оттуда выбраться.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, происшествие случилось с Маркизом на лужайке на ул. Азовской, где он в красной футболке пасся вместе с другими козами.

Хозяева ничем не могли помочь козлу и вызвали спасателей.

На месте происшествия спасатели с помощью лестницы-палки и специальной веревки вытащили Маркиза из ловушки. В результате падения животное не пострадало.

К спасательным работам были привлечены 5 человек личного состава и одна единица специальной техники ГСЧС.