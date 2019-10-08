В Днепропетровской области спасатели вытащили из западни «стильного» козла Маркиза (видео)
16:47, 08 октября 2019Происшествия
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Козел вместе с другими козами пасся на лужайке и попал в ловушку.
В результате падения животное не пострадало / фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Сегодня в городе Каменское Днепропетровской области сотрудники ГСЧС спасли козла Маркиза, который упал в заброшенный погреб и не мог оттуда выбраться.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, происшествие случилось с Маркизом на лужайке на ул. Азовской, где он в красной футболке пасся вместе с другими козами.
Хозяева ничем не могли помочь козлу и вызвали спасателей.
На месте происшествия спасатели с помощью лестницы-палки и специальной веревки вытащили Маркиза из ловушки. В результате падения животное не пострадало.
К спасательным работам были привлечены 5 человек личного состава и одна единица специальной техники ГСЧС.
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